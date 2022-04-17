Во Владивостоке военные полицейские провели урок мужества в общеобразовательной школе города

Во Владивостоке военные полицейские провели урок мужества в общеобразовательной школе города

Во время урока дети с интересом слушали военных полицейских и задавали интересующие вопросы по данной тематике.

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