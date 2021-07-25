В Федерации тенниса России отреагировали на победу Весниной над Остапенко

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российской теннисистки Елены Весниной над латвийкой Еленой Остапенко (6:4, 6:7, 6:4) в первом круге турнира на Олимпиаде в Токио.
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