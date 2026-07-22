В Казани открылся V Международный этнофестиваль «Стиль жизни — Культурный код». Официальному открытию предшествовала встреча министра культуры Татарстана Ирады Аюповой с журналистами и представителями блогосферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии