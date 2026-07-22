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Газета «Культура»

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В Казани стартовал V Международный этнофестиваль «Стиль жизни — культурный код»

В Казани стартовал V Международный этнофестиваль «Стиль жизни — культурный код»

В Казани открылся V Международный этнофестиваль «Стиль жизни — Культурный код».  Официальному открытию предшествовала встреча министра культуры Татарстана Ирады Аюповой с журналистами и представителями блогосферы.

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