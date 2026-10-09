Книжный обзор Metro: что почитать осенью 2026

Большой роман недели Томас Пинчон Противоденствие (18+) 2026. Азбука "Metro" Фото: Аннотация: После гибели горняка и анархиста Уэбба Траверза его дети оказываются по разные стороны политических конфликтов начала XX века.
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