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Такой вкуснятины вы точно не пробовали — ЗАКУСКА из СЕЛЬДИ

Такой вкуснятины вы точно не пробовали — ЗАКУСКА из СЕЛЬДИ

Красивый, яркий закусочный рулет на праздничный стол. Свекольный бисквит в сочетании со слабосоленой сельдью, солеными огурчиками и нежным сливочным сыром… Это очень вкусно! Такой оригинальный свекольный рулет украсит любой праздничный стол.

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