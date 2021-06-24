Такой вкуснятины вы точно не пробовали — ЗАКУСКА из СЕЛЬДИ

Красивый, яркий закусочный рулет на праздничный стол. Свекольный бисквит в сочетании со слабосоленой сельдью, солеными огурчиками и нежным сливочным сыром… Это очень вкусно! Такой оригинальный свекольный рулет украсит любой праздничный стол.