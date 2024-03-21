20 марта сотрудник городской библиотеки №7 им. А.А. Шогенцукова организовала и провела для учащихся первого курса УО ´Бобруйский государственный медицинский колледж´ час исторической памяти ´Колокола Хатыни´.
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