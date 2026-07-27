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Мостовой об отказе сборной Италии от Пирло: «Заключайте контракт с Мостовым и никаких проблем не будет!»

Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении Итальянской футбольной федерации (FIGC) не назначать Андреа Пирло главным тренером национальной команды из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

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