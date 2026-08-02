США предупредили граждан об эскалации на Ближнем Востоке

Посольства США в Израиле и нескольких арабских странах предупредили американских граждан о риске эскалации на Ближнем Востоке, 1 августа говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии в Израиле.
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