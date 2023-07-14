Владимир Букарский. 10.07.2023 17:10 (Мск) , Кишинев «Революции делают Троцкие, а по счетам платят Бронштейны», – сказал в 20-х годах Льву Троцкому главный раввин Москвы Яков Мазе.
Как еврей – я имею право сказать это о Зеленском
Комментарии
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Анатолий Остин
Жаль тесть мой не дожил до этих времён. Он прокомментировал примерно так: "Это же надо быть такими идиотами, что бы добровольно жида поставить над собой!"
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12 час.
Александр Денисов
"Это же надо быть такими идиотами, что бы добровольно жида поставить над собой!" - Золотые слова! А ведь Димон был президентом...
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11 час.
ШКИПЕР
ДАМ такой же еврей,как ты марсианин. Наверное такие ,как ты ,скоро найдут еврейские корни и у Путина.
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11 час.
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