Как еврей – я имею право сказать это о Зеленском

Анатолий Остин Жаль тесть мой не дожил до этих времён. Он прокомментировал примерно так: "Это же надо быть такими идиотами, что бы добровольно жида поставить над собой!"

Александр Денисов "Это же надо быть такими идиотами, что бы добровольно жида поставить над собой!" - Золотые слова! А ведь Димон был президентом...