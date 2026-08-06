Ученый рассказал, как безопасно наблюдать солнечное затмение 12 августа

ПНИПУ: солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно на северо-западе При ясном небе жители России смогут 12 августа 2026 года наблюдать полное солнечное затмение — Луна на несколько часов закроет собой солнечный диск.
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