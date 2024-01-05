В России 6 января 2024 года отмечается исторический праздник, День гимна Российской империи «Боже, царя храни» Елена МишинаВ истории Российского государства имеется уникальное событие, которое произошло 5 декабря (сегодня это 6 января) 1834 года и оставило неизгладимый след в истории Отечества – это принятие всемирно известного гимна Российского государства «Боже, царя храни».