Оксана Будулак, арт-директор ярмарки Scan Fair: «Особую любовь у экспертов вызывают неизвестные авторы»

В Красноярске с 28 июня по 2 июля пройдет первая сибирская ярмарка современного искусства Scan Fair, организованная красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий.
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