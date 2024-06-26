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Культуромания

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Оксана Будулак, арт-директор ярмарки Scan Fair: «Особую любовь у экспертов вызывают неизвестные авторы»

Оксана Будулак, арт-директор ярмарки Scan Fair: «Особую любовь у экспертов вызывают неизвестные авторы»

В Красноярске с 28 июня по 2 июля пройдет первая сибирская ярмарка современного искусства Scan Fair, организованная красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий.

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