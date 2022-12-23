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Овечкин сделал 2 передачи, став 1-й звездой матча с «Оттавой». У него 20+18 в 35 играх

Овечкин сделал 2 передачи, став 1-й звездой матча с «Оттавой». У него 20+18 в 35 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

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