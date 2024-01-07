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Царьград

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В Турции выдали тайну Пашиняна, из-за которой армяне его никогда не простят

В Турции выдали тайну Пашиняна, из-за которой армяне его никогда не простят

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Таких как Пашенян Ми-6 спустила на бывшей СССР свору. Глаболисты ананисты.
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Пашинян закончит так же как и Саакашвили!!!
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16 час.

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