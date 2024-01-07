В Турции выдали тайну Пашиняна, из-за которой армяне его никогда не простят

Глава Минтранса Уралоглу назвал дату открытия Зангезурского коридора, на что, по его словам, уже согласилась армянская сторонаМинистр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу дал интервью национальному каналу tvnet.
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