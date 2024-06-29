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Обама поддержал Байдена после дебатов с Трампом

Обама поддержал Байдена после дебатов с Трампом

Бывший президент США Обама поддержал Байдена после дебатов с Трампом. Он подчеркнул, что выбор между двумя кандидатами стоит между человеком, борющимся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе.

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Комментарии
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федор
Чучело кенийское возомнившее себя белым господином!!!! Ты чмо как и твой старый пердун Джони!!!!
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11 час.

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