Бывший президент США Обама поддержал Байдена после дебатов с Трампом. Он подчеркнул, что выбор между двумя кандидатами стоит между человеком, борющимся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе.
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