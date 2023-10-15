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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интеру» интересен Тареми. Форвард «Порту» мог летом перейти в «Милан»

«Интеру» интересен Тареми. Форвард «Порту» мог летом перейти в «Милан»

По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» хочет подписать Тареми в январе, однако не исключен трансфер иранца летом, когда истечет его контракт с «Порту».

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