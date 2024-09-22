Суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries

По делу о стрельбе возле офиса Wildberries арестованы шесть человек. Об это сообщила объединенная пресс-служба московских судов.
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По делу о стрельбе возле офиса Wildberries арестованы шесть человек. Об это сообщила объединенная пресс-служба московских судов.
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