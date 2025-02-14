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Сделал намаз в православном храме - закрыть глаза, или сказать: "Изыди!"

Сделал намаз в православном храме - закрыть глаза, или сказать: "Изыди!"

Русский Колоколъ Вологда. Фото Sergey Metelitsa/Global Look Press В русском городе Вологде прихожане храма Николая Чудотворца позволили молиться мусульманину.

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Комментарии
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igor kim
Что и священники уже приняли ислам?
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4 час.
igor kim
Кому это нужно его сильно похвалят и отблагодарят.
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4 час.
ALEKSANDR LIS
надо было монаху взять за власы этого негодяя и вытащить его на ступени из Храма и посохом потчевать не милосердно и как еретика и как провокатора-ибо сказано мусульманам молится в стороне от человеческих глаз дабы посвящать всю свою молитву Аллаху-а это позерство и не молитва а чистейшая провокация!Раньше бы бабки молящиеся палками бы выгнали нехристь из Храма-обмельчала наша паства !
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1 час.
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