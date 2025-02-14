Сделал намаз в православном храме - закрыть глаза, или сказать: "Изыди!"

ALEKSANDR LIS

надо было монаху взять за власы этого негодяя и вытащить его на ступени из Храма и посохом потчевать не милосердно и как еретика и как провокатора-ибо сказано мусульманам молится в стороне от человеческих глаз дабы посвящать всю свою молитву Аллаху-а это позерство и не молитва а чистейшая провокация!Раньше бы бабки молящиеся палками бы выгнали нехристь из Храма-обмельчала наша паства !