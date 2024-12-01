Мама привозит Лазареву сырники: артисты рассказали о своих матерях

Звезды шоу-бизнеса поделились с «Вечерней Москвой» трогательными историями, связанными с их мамами. Сергей Лазарев: много работала Моя мама Валентина Викторовна Лазарева — настоящая героиня, — говорит «ВМ» певец.
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