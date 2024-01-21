Управление образования рекомендует школам Казани провести учебу в дистанционном формате

Управление образования рекомендует школам Казани провести учебу завтра в дистанционном формате. Для родителей, у которых нет возможности оставить детей дома, будут открыты дежурные классы с очными уроками.
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