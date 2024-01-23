«Звездная база» изменится: SpaceX планирует расширить стартовую площадку Starship 

Стартовая площадка SpaceX среди песчаных дюн недалеко от Бока-Чика, штат Техас / © Josh Dinner SpaceX планирует передать департаменту парков и дикой природы Техаса 193 гектара возле Национального заповедника дикой природы Лагуна Атаскоса, расположенного немного севернее Бока-Чика в прибрежном Южном Техасе.
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