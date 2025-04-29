Катаргейт. Члены израильского правительства работали на спонсоров ХАМАС

Нетаньяху светит пожизненное. Если не премьерство, то заключение Михаил Магид На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото: AP/TASS) Правительственный блок во главе с Биньямином Нетаньяху с треском проиграл бы выборы, проводись они сегодня.