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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о победе в Китае: «Да, мне действительно очень хотелось выиграть именно эту гонку»

Ферстаппен обрадовался победе на Гран-при Китая. Пилот «Ред Булл» отметил, что победить на этапе в Шанхае ему хотелось чуть больше обычного – во многом потому, что ранее Ферстаппен никогда не выигрывал Гран-при Китая.

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