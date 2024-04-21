Макс Ферстаппен о победе в Китае: «Да, мне действительно очень хотелось выиграть именно эту гонку»

Ферстаппен обрадовался победе на Гран-при Китая. Пилот «Ред Булл» отметил, что победить на этапе в Шанхае ему хотелось чуть больше обычного – во многом потому, что ранее Ферстаппен никогда не выигрывал Гран-при Китая.