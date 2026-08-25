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Буферная экзотика

Буферная экзотика

Зеленский и западные околовластные аналитики начинают публично озвучивать «экзотические предложения» Москве, о которых сказал президент России Владимир Путин Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Новая идея состоит в том, чтобы создать на спорных территориях буферную зону между войсками России и Украины и заполнить эту нейтральную полосу миротворцами.

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