Буферная экзотика

Зеленский и западные околовластные аналитики начинают публично озвучивать «экзотические предложения» Москве, о которых сказал президент России Владимир Путин Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Новая идея состоит в том, чтобы создать на спорных территориях буферную зону между войсками России и Украины и заполнить эту нейтральную полосу миротворцами.