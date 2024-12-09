Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

Планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России нет. Так оценил возможность появления новой банкноты зампред Центробанка Сергей Белов, его цитирует газета «Известия» По словам Белова, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск купюры в 10 тысяч неактуален.