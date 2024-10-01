Медвежий угол
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Медвежий угол

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Страна-бензоколонка — это звучит гордо!

Страна-бензоколонка — это звучит гордо!

СЕРГЕЙ  САВЧУК Все же в интересное время довелось нам жить. Поколение тех, кому сейчас между сорока и шестьюдесятью, смогли своими глазами засвидетельствовать рождение и развенчание фундаментальных мифов, при помощи которых рушили империи и трансформировали массовое сознание.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Чему нашим надо бы научиться, так это МОЛЧАНИЮ в процессе действия:  добывают ли что-то, изобретают или воюют. Поскольку твоё молчание, как правило, обезоруживает врага.
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6 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
молчание  золото!
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3 час.

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