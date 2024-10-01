Страна-бензоколонка — это звучит гордо!

СЕРГЕЙ САВЧУК Все же в интересное время довелось нам жить. Поколение тех, кому сейчас между сорока и шестьюдесятью, смогли своими глазами засвидетельствовать рождение и развенчание фундаментальных мифов, при помощи которых рушили империи и трансформировали массовое сознание.