EDER Vuoksa приглашает в новогодние приключения

В заснеженных лесах западного приладожья в окружении бурлящей Вуоксы EDER Vuoksa приглашает встретить праздник, который станет для вас волшебным! EDER Vuoksa находится на скальном берегу реки Вуокса в 105 км от Петербурга, а автором проекта отеля является одно из лучших архитектурных бюро в Европе — RHIZOME.