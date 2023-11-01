Александр Масленников рассказал о возможных мерах поддержки для участников СВО На своей странице «Вконтакте» депутат Ивановской областной Думы Александр Масленников рассказал о новых возможных мерах поддержки участников специальной военной операции, а также поделился своим опытом участия в гуманитарной помощи военнослужащим.