Александр Масленников рассказал о возможных мерах поддержки для участников СВО На своей странице «Вконтакте» депутат Ивановской областной Думы Александр Масленников рассказал о новых возможных мерах поддержки участников специальной военной операции, а также поделился своим опытом участия в гуманитарной помощи военнослужащим.
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