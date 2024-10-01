Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте близки к перевороту и готовы развернуть орудия на Киев, рассказал ТАСС пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко.
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