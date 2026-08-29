«Запорожсталь» вновь остановлена после обстрела — сроки запуска неизвестны

После нового обстрела «Запорожстали» комбинат вновь остановлен, и сроки его запуска неизвестны, заявил нардеп Муса Магомедов.
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