В челябинский магазин завезли незаконные семена для садоводов

В одном из магазинов Челябинска обнаружили десять сортов семян, продающихся незаконно. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, сорта не включены в список допущенных к использованию в России.
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