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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft: “Мы стремимся предоставлять отличные игры большему количеству людей ...

Microsoft: “Мы стремимся предоставлять отличные игры большему количеству людей ...

Microsoft: “Мы стремимся предоставлять отличные игры большему количеству людей на большем количестве устройств”За последние недели Microsoft вывела ряд своих игр для Xbox на конкурирующие платформы, выпустив Grounded, Pentiment и Hi-Fi Rush.

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