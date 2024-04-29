Microsoft: “Мы стремимся предоставлять отличные игры большему количеству людей на большем количестве устройств”За последние недели Microsoft вывела ряд своих игр для Xbox на конкурирующие платформы, выпустив Grounded, Pentiment и Hi-Fi Rush.
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