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Регионы России

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Xiaomi начала продажи смартфона Redmi 17 в России с батареей 7500 мАч

Xiaomi начала продажи смартфона Redmi 17 в России с батареей 7500 мАч

Redmi 17 оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Система AdaptiveSync автоматически переключает панель между 60, 90 и 120 Гц в зависимости от сценария использования.

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