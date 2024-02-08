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В прошлом году США приобрели у России рекордное количество урана

В прошлом году США приобрели у России рекордное количество урана

Несмотря на далеко не дружественные отношения между Соединёнными Штатами и Россией, сложившиеся после начала украинского конфликта, Вашингтон продолжал приобретать некоторую российскую продукцию и, в частности, уран.

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