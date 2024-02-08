В прошлом году США приобрели у России рекордное количество урана

Несмотря на далеко не дружественные отношения между Соединёнными Штатами и Россией, сложившиеся после начала украинского конфликта, Вашингтон продолжал приобретать некоторую российскую продукцию и, в частности, уран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии