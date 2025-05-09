Brabus XL 800 съест G63 4×4² на завтрак

Brabus представил очередную экстремальную версию Mercedes-AMG G63 под названием XL 800. Этот внедорожник получил обновлённую подвеску с портальными мостами, обвес из карбона, переработанный интерьер и модернизированный двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 788 л.