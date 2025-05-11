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Суд рассмотрит иск Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана»

Суд рассмотрит иск Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана»

Арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит иск продюсера Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана» из-за песен группы «Ласковый май», которые использовались в этом проекте, сообщили в судебной инстанции.

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