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Пострадавший в драке полицейских в Якутии впал в кому и помещен в реанимацию

Один из пострадавших в драке сотрудников полиции в Якутии впал в кому и был помещен в реанимацию.Источник РЕН ТВ сообщил, что правоохранитель получил тяжелые травмы во время драки с коллегой, когда получил удар, после которого упал на землю, серьезно повредил голову и потерял сознание.

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