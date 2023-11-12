Пострадавший в драке полицейских в Якутии впал в кому и помещен в реанимацию

Один из пострадавших в драке сотрудников полиции в Якутии впал в кому и был помещен в реанимацию.Источник РЕН ТВ сообщил, что правоохранитель получил тяжелые травмы во время драки с коллегой, когда получил удар, после которого упал на землю, серьезно повредил голову и потерял сознание.