Приглашаем вас на чемпионат России по дзюдо! С 17 по 20 октября в «Академии единоборств» пройдёт главный турнир сезона, где за звание чемпиона будут бороться сильнейшие спортсмены страны.
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Приглашаем вас на чемпионат России по дзюдо! С 17 по 20 октября в «Академии единоборств» пройдёт главный турнир сезона, где за звание чемпиона будут бороться сильнейшие спортсмены страны.