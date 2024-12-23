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Вечерний Новосибирск

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  • Ирина52
    Хорошо хоть одумалась...Сотрудница морга ...
  • Evgeni Velesik
    Некрофилка?Сотрудница морга ...
  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...

Автовышка собрала «паровозик» из 4 машин на Лобачевского в Новосибирске

Автовышка собрала «паровозик» из 4 машин на Лобачевского в Новосибирске

Утром 23 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на улице Лобачевского столкнулись 4 автомобиля. Виновником ДТП стал водитель автовышки на базе Mitsubishi Fuso Canter, он не успел затормозить перед светофором.

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