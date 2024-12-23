Автовышка собрала «паровозик» из 4 машин на Лобачевского в Новосибирске

Утром 23 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на улице Лобачевского столкнулись 4 автомобиля. Виновником ДТП стал водитель автовышки на базе Mitsubishi Fuso Canter, он не успел затормозить перед светофором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии