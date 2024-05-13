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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ювентуса» 9 ничьих в Серии А в 2024 году. В топ-5 лиг больше лишь у «Хайденхайма» (10)

Среди клубов топ-5 лиг Европы чаще делил очки только «Хайденхайм» – 10 ничьих в Бундеслиге начиная с января.

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