Актер из фильма «Академия пана Кляксы» Мацей Гжибовский скончался

Польский актер и театральный режиссер Мацей Гжибовский, известный зрителям по своей роли в польско-советском фэнтезийном фильме 1983 года «Академия пана Кляксы», ушел из жизни, об этом говорится на сайте «Кино-театр.
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