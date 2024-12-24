Центробанк рассказал, почему опасно снижать ключевую ставку

Также нельзя увеличивать объемы льготного кредитования Снижать ключевую ставку в текущей экономической ситуации опасно, потому что это приведет к дополнительному разгону инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Центробанка в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова.
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