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Иркутск Сегодня

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Двое жителей Забайкалья попались полицейским с 375 граммами наркотиков на железной дороге

В Улан-Уде задержали двух жителей Забайкальского края 2007 года рождения. При личном досмотре у задержанных обнаружены пакет и рюкзак, внутри которых находилась растительная масса с признаками наркотического средства.

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