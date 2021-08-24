Отрезвление на прощанье

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаОтрезвление на прощанье Andreas «Отрезвляющий визит, показавший насколько далеко разошлись со временем позиции России и Германии».Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинМы ждем когда в Гдрфрг придет к власти жополиз америкосов и до конца уничтожит немецкий дух, тогда в Европе не будет соперников РлссииАлександр ДементьевА что, Россия может кому то в Европе составить конкуренцию?. Мне кажется её уже со всех сторон и почти по всем вопросам заплевали, обложили санкциями, ограбили и обманули. Какая тут конкуренция? Просто будут продолжать нагло выкачивать бабло и ресурсы попутно вытирая ноги...Валерий ПашнинНу всем советы раздали и всем напророчили. Можно спокойно жить дальше.Комментировать
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