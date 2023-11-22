Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила необходимость заклеивания сосков на съемках. 37-летняя исполнительница рассказала об одной особенности своего тела, которая доставляет проблемы во время записи телеэфиров.
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