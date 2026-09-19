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От дерзкой сатиры до космического хоррора: 10 российских картин рубежа 2020 года, к которым стоит вернуться

От дерзкой сатиры до космического хоррора: 10 российских картин рубежа 2020 года, к которым стоит вернуться

Рубеж 2019 и 2020 годов оставил в российском кино на редкость пестрый след. Здесь нашлось место и пышным историческим полотнам, и дорогому фантастическому экшену, и язвительному камерному абсурду.

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