Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

МК flickr.com Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медицинскую сестру одной из столичных больниц и двух безработных женщин, что увеличило число фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек.

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Комментарии
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Ирина Котова
Что творится, ужас, думала в Мск перебраться к детям, а сейчас надо очень хорошо подумать
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16 час.

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