Какую незамерзайку залить в автомобиль – 4 нестандартных варианта

Своими руками Вот рецепт приготовления зимней омывайки от «За рулем». Основные компоненты: антисептический раствор (спирт), питьевая вода, одеколон в качестве отдушки, средство для мытья посуды и синька для подкрашивания.
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