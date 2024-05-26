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Сунак пообещал вернуть национальную службу для 18-летних британцев

Сунак пообещал вернуть национальную службу для 18-летних британцев

Молодые британцы должны будут либо год провести в армии, либо уделить два выходных в месяц волонтерской работе, сказал премьер, уточнив, что речь не идет о возвращении обязательного призываПремьер Великобритании Риши Сунак намерен ввести в стране воинскую повинность, если победит на выборах.

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