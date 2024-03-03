Православные христиане отметят сразу два церковных праздника 4 марта 2024 года Дмитрий СавенковСегодня, в понедельник 4 марта 2024 года, в христианском календаре отмечается религиозный праздник, который приурочен к этому весеннему дню.
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